São Paulo renova contrato com Reinaldo por mais uma temporada

Jogador do São Paulo com mais tempo de casa, Reinaldo comentou sobre a chegada de reforços para a temporada 2022. O lateral-esquerdo vê com bons olhos a contratação de atletas mais experientes, que desembarcaram no Morumbi para mudar o perfil do elenco comandado por Rogério Ceni.

“Tem jogadores que vieram para fortalecer ainda mais nossa equipe, jogadores experientes, que têm histórias bonitas em outros clubes. É um time mais maduro, mais cascudo. Tenho certeza que, dentro de campo, vamos deixar tudo para conseguir coisas grandes no São Paulo”, disse Reinaldo..

Se no ano passado Rogério Ceni assumiu o comando na reta final do Brasileirão, e com uma enorme pressão de livrar a equipe do risco de rebaixamento, agora o treinador vem tendo tempo para dar sua cara ao time, além de possuir mais peças para expandir seu repertório.

Ainda sem dar pistas sobre qual será o time que estreará no Paulistão contra o Guarani, na próxima quinta-feira, fora de casa, Rogério Ceni tem mais três dias para preparar a equipe no CT da Barra Funda.