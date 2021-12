São Paulo registra o terceiro caso da variante Ômicron no país

Foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, nesta quarta (1/12), o terceiro caso de infecção pela variante Ômicron da Covid-19. É também a terceira pessoa do Brasil com a doença – os outros foram registrados na última terça (30/11).

Um homem de 29 anos veio da Etiópia, na África, e desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos no último sábado (28/11). A amostra foi sequenciada geneticamente pelo Instituto Adolfo Lutz.

Ele está vacinado com as duas doses da Pfizer, e foi colocado em isolamento em Guarulhos, cidade onde mora. O passageiro não apresenta sintomas, de acordo com a Vigilância Sanitária estadual.