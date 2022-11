São Paulo lança edital para reconhecimento facial por cor e ´vadiagem`

A Prefeitura de São Paulo lançou edital para contratar um sistema de monitoramento por câmeras que prevê que as pessoas filmadas sejam identificadas e rastreadas por meio de reconhecimento facial e de cor. As informações são da coluna de Guilherme Amado, no Metrópoles.

“Analíticos de rastreamento de pessoas: permite rastrear uma pessoa suspeita, monitorando todos os movimentos e atividades. A pesquisa deve ser feita por diferentes tipos de características como cor, face, roupas forma do corpo/aspecto físico e outras características”, diz trecho do edital.

Batizada de “Smart Sampa”, a plataforma terá custo de R$ 70 milhões por ano e prevê o uso de 20 mil câmeras até 2024.

“O reconhecimento facial permitirá a busca por pessoas desaparecidas, crianças perdidas em grandes eventos e objetos perdidos. Esse sistema também auxiliará o Poder Judiciário e demais órgãos de segurança na busca por foragidos da Justiça”, afirmou a Secretaria Municipal de Segurança Pública em nota enviada à coluna.

Além das características físicas, o sistema de monitoramento ainda prevê identificar situações classificadas como “vadiagem e permanência”. De acordo com o texto, em casos do tipo, as autoridades seriam informadas sobre pessoas que permaneçam muito tempo num mesmo local ou apresentem comportamento considerado suspeito. Na Câmara, um projeto já tramita com o objetivo de revogar a “vadiagem” da Lei de Contravenções Penais.