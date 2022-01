São Paulo inicia pré-temporada com elenco em construção

O São Paulo se reapresenta na próxima segunda-feira (10) no CT da Barra Funda para dar início à pré-temporada. O técnico Rogério Ceni contará com algumas novidades, como Rafinha, Alisson e Jandrei, no entanto, terá de começar a trabalhar com a equipe sem todos os reforços previstos para 2022.

Patrick, por exemplo, já se acertou com o São Paulo e agora faltam apenas alguns detalhes burocráticos para assinar contrato e começar a treinar com o elenco tricolor. O meio-campista terá um vínculo válido por dois anos e desembarca no Morumbi com status de potencial titular.

A diretoria tricolor também segue trabalhando para contratar atacantes de velocidade, uma das principais necessidades de Rogério Ceni para montar uma equipe competitiva. Soteldo, por exemplo, é um dos nomes mais bem vistos pela alta cúpula são-paulina, mas os valores envolvidos nas negociações são entraves para que as conversas avancem. O volante Rodrigou Dourado é outro atleta que está no radar do Tricolor.

A pré-temporada do São Paulo terá duração de pouco mais de duas semanas, já que o time estreia oficialmente em 2022 no dia 27 de janeiro, contra o Guarani, fora de casa, às 21h30min (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Paulista.