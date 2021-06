São João será celebrado com público reduzido e missas online

Pelo segundo ano consecutivo, a pandemia da Covid-19 fez com que os festejos pelo Dia de São João, comemorado nesta quinta-feira (24). A tradicional Festa Junina, realizada anualmente na Catedral, no Centro da cidade, não ocorrerá, novamente. Além disso, as missas serão celebradas com público reduzido e transmitidas pela internet.

O Arcebispo Metropolitano de Niterói, Dom José Francisco, celebrará a Missa Solene de São João Batista, na Catedral São João Batista, Centro de Niterói às 18h. Devido à pandemia, a Santa Missa será com público reduzido e com a transmissão pelas Redes Sociais da Arquidiocese de Niterói e Rádio Anunciadora.

A programação ainda prevê outras três missas, celebradas ás 8h, meio-dia e 15h. Para assistir à transmissão da celebração, basta acessar o canal da Arquidiocese de Niterói, por meio do endereço youtube.com/arqnit. São João Batista é padroeiro da Arquidiocese de Niterói e dos Municípios de Niterói e Itaboraí.

Nova Catedral

A Arquidiocese de Niterói está construindo uma Nova Catedral em honra a São João Batista, obra idealizada por Oscar Niemeyer, na Avenida Plinio Leite, s/nº, Caminho Niemeyer, Centro, Niterói. As fundações já foram concluídas.

A Nova Catedral foi projetada para acolher 5 mil pessoas, em seu interior. A arquitetura é composta por uma cúpula de 60 metros de diâmetro e suspensa por três arcos de 65 metros de altura.

Conta também com um altar externo para celebrações, com capacidade para até 15 mil pessoas na esplanada. Terá, ainda, uma sacristia, capela do Santíssimo, espaço cultural multiuso para exposições e eventos, arquivo histórico, museu de arte sacra, ossuário, livraria com lanchonete. Está situada às margens da Baía de Guanabara.