São João da Barra vai receber R$20 milhões para obras de reparo causadas pela chuva

O governador Cláudio Castro e uma comitiva de secretários de Estado visitaram, na manhã desta quinta-feira (13), uma das áreas mais atingidas pelas últimas chuvas no município de São João da Barra, no Norte Fluminense. Na ocasião, ele anunciou a liberação de R$ 20 milhões para obras de reparo nas localidades afetadas.

A cheia no Rio Paraíba do Sul provocou o rompimento do dique de Barcelos, interrompendo o tráfego em um trecho da BR-356. Sete pontes na região ficaram comprometidas e precisam de maquinário específico para fechar o buraco.

“Já autorizei o recurso imediato de R$ 20 milhões para o trabalho emergencial do dique de Barcelos. Assim que eu soube do problema, relatado pela prefeita Carla Machado, determinei à nossa equipe a limpeza das ruas e vias para que a água escoe o mais rápido possível e a vida da população volte ao normal”, disse o governador Cláudio Castro.

O governador ressaltou ainda o Programa Pacto RJ, que está reformando todas as estradas estaduais, e o trabalho do Comitê das Chuvas, que vem dando apoio às prefeituras desde dezembro.

” Só em 2021 foram R$ 200 milhões em desassoreamentos de rios, realizados pela Secretaria Estadual do Ambiente, e R$ 50 milhões em contenção de encostas. O Governo está fazendo a sua parte no preventivo”, concluiu Cláudio Castro.

Os secretários de Estado de Defesa Civil, Leandro Monteiro; de Governo, Rodrigo Bacellar; de Cidades, Uruan Cintra de Andrade; e do Ambiente, Thiago Pampolha, estiveram ao lado do governador na visita a Barcelos para definirem, juntos, novas ações a serem adotadas.

Veículos pesados proibídos de passar

A partir desta quinta-feira, 13, veículos pesados não poderão mais trafegar nas estradas vicinais de São João da Barra. Segundo decreto da Prefeitura, a proibição vale para ônibus, micro-ônibus, carretas, caminhões-betoneiras e veículos de carga. A exceção é para veículos pesados que atendem serviços públicos essenciais, transporte de combustíveis, gêneros alimentícios, medicamentos e ônibus exclusivamente para transporte público de passageiros.

Também nesta quinta-feira a Prefeitura divulgou nova rota alternativa para acesso ao município. O tráfego na BR-356 entre Barcelos e Caetá continua interrompido devido ao rompimento do dique de Barcelos. As consultas ambulatoriais na rede municipal de saúde estão suspensas até que a situação seja normalizada.

“Temos atuado desde o primeiro momento, no que é permitido à Prefeitura fazer, para ajudar a proteger a população. A abertura das barras em Atafona e em Grussaí, feita pelo Inea atendendo ao nosso pedido, contribuiu muito para que o problema não fosse ainda maior. E a abertura da barra no Açu vai ajudar ainda mais a escoar a água para o mar. A situação ainda é crítica e estamos com uma força-tarefa 24 horas por dia atuando em todo o município, prestando assistência total às famílias afetadas, aos produtores rurais e buscando formas de permitir o acesso das pessoas por caminhos alternativos”, disse a prefeita.

O nível do Rio Paraíba do Sul, que tinha alcançado 7 metros na noite passada, registrou 6,95 metros na manhã desta quinta-feira. A cota de transbordo na cidade é de 8 metros.

O município tem cinco famílias desalojadas e seis desabrigadas em Barcelos e no Açu. Em Barcelos são três famílias desalojadas e cinco desabrigadas. Três aceitaram a inclusão no programa de aluguel social da Prefeitura. Há duas famílias abrigadas na Escola Municipal Elysio de Magalhães. No Açu são duas famílias desalojadas e uma desabrigada. Há uma família na Creche Municipal Maria Adelaide do Espírito Santo.

Confira a nova rota de desvio na BR-356, no sentido São João da Barra:

Entrar em Barcelos, seguir por Campo Novo, Venda Nova e Beira do Taí, passando por Pipeiras, Palacete, Vila da Terra e retornando à BR-356 no trevo de Caetá.

Outra opção é seguir pela RJ-216, no sentido Baixada Campista até Mussurepe, passar por São Bento, Cazumbá e Sabonete.