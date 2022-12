São importantes ainda as diferenças entre TV aberta, paga e streaming

Flávio Ricco, com colaboração de José Carlos Nery –

Há quem insista em dizer que televisão tradicional, TV paga, streaming e companhia bela formam uma só televisão. É forçar um pouco.

As diferenças são enormes.

E ainda será necessário, por muito tempo, separar as coisas.

Pelo menos na parte que nos toca, a TV aberta ainda é aquela que consegue falar com qualquer brasileiro, independentemente de onde ele se encontre.

E, ao contrário da TV paga, ou da grande maioria dos canais por assinatura, sempre disponibiliza atrações as mais diferentes, que acabam sendo do agrado de todos.

Algo que os números de audiência atestam com facilidade.

A mesma coisa o streaming, que veio ocupar um espaço dos mais interessantes e promete crescer ainda mais nos próximos tempos, mas que não passa até aqui de uma realidade distante para muitos. A questão do preço não pode ser ignorada. Enquanto tem um serviço que não custa nada, os demais têm valores estabelecidos.

Natural esperar por mudanças nos próximos tempos, mas nada, no atual cenário, deve se modificar em curto ou médio prazos. Ou tão acentuamente.

(Chay Suede e Jade Picon em “Travessia”, sucesso da TV aberta – Foto: Divulgação/Fábio Rocha)

TV Tudo

Acelerada

A Gullane está adiantando, o quanto possível, a produção da série do Ayrton Senna para a Netflix.

O trabalho todo é desenvolvido em parceria com a família de Senna. Serão oito episódios.

Cheia de detalhes

Ainda em se tratando desta série do Ayrton Senna, há a necessidade de um trabalho de pesquisa dos mais profundos, inclusive o de resgatar carros que foram utilizados pelo piloto em seu início de carreira.

O start da trama se dará nas pistas da Inglaterra.

A propósito

Mesmo com as tantas dificuldades que ainda existem, nunca se produziu tanto cinema e tantas séries como nos tempos atuais.

A Globoplay, por exemplo, já confirma “Os Outros” para o ano que vem. Um elenco com Adriana Esteves, Milhem Cortaz, Eduardo Sterblitch, Maeve Jinkings, Drica Moraes e muitos outros.

Mais calma

Parece que a ordem na TV Jovem Pan para 2023 será a de serenar um pouco os ânimos.

Nivelar a sua programação um pouco mais. Não deixar o debate totalmente de lado, mas investir na informação.

Agora tem o seguinte:

A Jovem Pan teve erros? Teve; Foi exagerada? Até demais. Porém impedir a sua presença na posse em Brasília é uma atitude antidemocrática.

Algo que ainda há tempo de ser revisto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.

Com novidades

Márcio Canuto, uma vez mais, terá um papel importante nas transmissões do campeonato paulista na Record.

Ele continuará interagindo com os torcedores, mas promete apresentar algumas surpresas nas suas intervenções.

Convidado

Foto: Divulgação

Carlos Alberto de Nóbrega é um dos destaques do filme do Paulinho Gogó, Maurício Manfrini, para a Amazon Prime Vídeo.

É uma participação especial.

Mas não tem nada

O fato do cinema juntar novamente os dois, não tem qualquer significado com a televisão. Desdobramento nenhum.

Carlos Alberto gostaria muito de ter o Gogó de volta na “Praça”, mas isso não foi cogitado e nem conversado. Pelo menos até agora. O Centro de Custos não permite.

Terá uma próxima

“Encantados”, do Globoplay, já tem a sua segunda temporada confirmada.

Um trabalho que as autoras Renata Andrade e Thais Pontes desenvolvem com as parcerias de Antonio Prata e Chico Mattoso. A ideia é gravar no segundo semestre do ano que vem.

Meio assim

Foto: Divulgação/Paulo Troya

A Globo contratou Sabrina Sato, mas percebe-se que até agora ainda não foi definido um meio para aproveitar melhor o seu trabalho.

Por enquanto, só participações em programas, como agora será no “The Masked Singer”.

Bate – Rebate

· Ratinho também para em janeiro e fevereiro no SBT…

· … Mas sabe-se que existem planos de mudanças para o seu programa no ano que vem…

· … Há o entendimento que a fórmula utilizada até agora sofreu sérios desgastes.

· Aliás, fala-se que o próprio Ratinho tem interesse em fazer algo diferente.

· “Terra Vermelha”, do Walcyr Carrasco, já vem exigindo trabalho em tempo integral do diretor Luiz Henrique Rios…

· … Entre escalação de elenco, locações e demais detalhes da produção, ainda há muito o que resolver e fazer antes do início das gravações…

· … Aliás, a escolha de Bárbara Reis como uma das protagonistas vem merecendo grande destaque.

· Corrida de São Silvestre, na manhã deste sábado, será mostrada pela Globo…

· … E, mais uma vez, terá a narração do craque Cleber Machado.

C´est fini

O mundo do streaming tem dessas loucuras!!!.A estrela Catherine Zeta-Jones foi praticamente figurante de luxo na série “Wandinha”, da Netflix.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!