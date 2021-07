São Gonçalo vai manter intervalo de 12 semanas entre doses da AstraZeneca

Município segue vacinando moradores com a segunda dose do imunizante

A Secretaria de Saúde de São Gonçalo informou, na tarde desta quarta-feira (14), que não seguirá a orientação do Governo do Estado que recomenda a redução no intervalo entre as doses da vacina AstraZeneca, mantendo a determinação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), fabricante da vacina no país, que recomenda o intervalo de 12 semanas entre as duas doses.

A Fiocruz considera dados que demonstram uma proteção significativa do imunizante já com a primeira dose e a produção de uma resposta imunológica ainda mais eficiente, quando respeitado o intervalo maior. O regime de 12 semanas permite, ainda, acelerar a campanha de vacinação, garantindo a proteção de um maior número de pessoas.

Documentação

Para a aplicação da segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose em São Gonçalo. Todos os pontos de atendimento estarão funcionando para a segunda dose, exceto o drive do Centro de Tradições Nordestinas.