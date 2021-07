São Gonçalo vacina amanhã pessoas com mais de 22 anos

Em São Gonçalo, a partir de hoje (7) jovens com mais de 22 anos podem se vacinar contra a covid-19. O calendário de vacinação segue avançando na cidade com objetivo de ofertar a vacina para toda a população vacinável com mais de 18 anos até a próxima sexta-feira (9). Doze pontos de vacinação, três deles com drive thru, estarão disponíveis. Dez locais funcionam das 8h às 17h. A Clínica Gonçalense do Mutondo e a Clínica Dr. Zerbini, no Arsenal, funcionam até 21h. Nestas duas unidades, os gonçalenses devem chegar até as 20h30 e nos outros locais até 16h30.

Vale lembrar que, mesmo após as datas, as vacinas continuarão disponíveis para todos os munícipes e que não há necessidade de correria aos pontos de vacinação, principalmente nas primeiras horas da manhã. Para melhor atender os mais jovens, o drive thru da Unidade Municipal de Pronto Atendimento (Umpa) de Nova Cidade foi remanejado para o campo do Clube Mauá. Os funcionários da Umpa vão se concentrar na maior demanda de vacinação de pedestres, que terão atendimento ampliado.

As grávidas que tomaram o imunizante Astrazeneca vão receber a segunda dose da Pfizer, segundo informe técnico da Secretaria de Estado de Saúde. Essas grávidas estão aptas para esta vacina, em São Gonçalo, a partir do fim de julho. Vale lembrar que só as grávidas, puérperas e lactantes têm exclusividade para tomar a vacina da Pfizer.

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo também continua vacinando portuários, trabalhadores da educação, profissionais de educação física, guardas municipais, veterinários, que precisam estar trabalhando e comprovar o vínculo com São Gonçalo (empregatício ou de residência); grávidas, puérperas e lactantes com bebês de até 12 meses sem comorbidades com autorização médica; estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar, pessoas com comorbidades, pessoas que têm doenças neurológicas crônicas, pessoas com deficiência permanente, pessoas com síndrome de down, trabalhadores da saúde da linha de frente e profissionais da saúde, todos acima dos 18 anos.

Para a segunda dose, estão disponíveis a Astrazeneca para quem já tem mais de 12 semanas de vacinado e a Coronavac para quem tem mais de 21 dias de vacinado. A segunda dose da Pfizer ainda não está disponível. Para a segunda dose, todos devem estar munidos com o comprovante da primeira dose da vacina aplicada no município.

Calendário de primeira dose

– Terça-feira (06): pessoas com mais de 25 anos; portuários, grávidas, puérperas; lactantes com bebês de até doze meses, pessoas em situação de rua, profissionais da educação, profissionais de educação física, guarda municipal, veterinários, estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde que estão atuando, pessoas com síndrome de down, trabalhadores da saúde da linha de frente, pessoas com doenças neurológicas crônicas e pessoas com deficiência permanente – todos com mais de 18 anos.

– Quarta-feira (07) e quinta-feira (08): pessoas com mais de 22 anos; portuários, grávidas, puérperas; lactantes com bebês de até doze meses, pessoas em situação de rua, profissionais da educação, profissionais de educação física, guarda municipal, veterinários, estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde que estão atuando, pessoas com síndrome de down, trabalhadores da saúde da linha de frente, pessoas com doenças neurológicas crônicas e pessoas com deficiência permanente – todos com mais de 18 anos.

– Sexta-feira (09) e sábado (10): pessoas com mais de 18 anos.

Locais de vacinação, de segunda a sábado

– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto, das 8h às 17h

– Salão do Clube Mauá, Centro, das 8h às 17h

– Umpa Nova Cidade, das 8h às 17h

– Clínica Gonçalense do Mutondo, das 8h às 21h

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara, das 8h às 17h

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal, das 8h às 21h

– Polo Sanitário Rio do Ouro (não tem Pfizer), das 8h às 17h

– PAM Coelho (não tem Pfizer), das 8h às 17h

– Cras Vista Alegre, das 8h às 17h

– PAM Neves, das 8h às 17h

– Umpa Pacheco (não tem Pfizer), das 8h às 17h

– Estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus de Alcântara (não tem Pfizer), das 8h às 17h

Pontos com drive thru

– Campo do Clube Mauá, Centro, das 8h às 17h

– Centro de Tradições Nordestinas, Neves, das 8h às 17h

– Cras Vista Alegre, das 8h às 17h