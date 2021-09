São Gonçalo terá unidade do Batalhão de Choque da PM

Uma das principais demandas no que diz respeito à segurança pública em São Gonçalo, nos últimos anos, é a implementação de mais uma unidade policial para dar suporte ao 7º BPM (São Gonçalo). Nesta quarta-feira (22), o governador Cláudio Castro (PL) anunciou que a cidade receberá, em breve, uma unidade do Batalhão de Choque (BPChq) da Polícia Militar.

A confirmação foi feita durante o lançamento do “Plano Estratégico Novos Rumos São Gonçalo”, em celebração ao aniversário de 131 anos da emancipação política da cidade. De acordo com Castro, a unidade será estabelecida em um terreno no bairro de Neves. A construção deverá ser feita ao longo dos próximos meses.