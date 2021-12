São Gonçalo terá núcleo de handebol feminino

O Handebol, que já teve grande representatividade em São Gonçalo, voltará a receber investimentos para resgate e desenvolvimento da modalidade esportiva no município, através de uma parceria com governo federal.

A parceria com a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento vai viabilizar um novo núcleo de handebol feminino no Clube Esportivo Mauá, ainda no primeiro semestre de 2022. O acordo foi firmado na tarde desta terça-feira (28), em uma reunião entre o prefeito Capitão Nelson, o secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento, Bruno Souza, a secretária de Esporte e Lazer de São Gonçalo, Simone Monteiro, e o vereador Bruno Porto.

“Acredito que o esporte , além da vida saudável , também é uma ferramenta de inclusão social, mudando de fato a vida de muita pessoas. Esse núcleo é mais um grande ganho para o esporte em São Gonçalo”, destacou o prefeito Capitão Nelson.

“A maior importância deste núcleo em São Gonçalo é resgatarmos a história do handebol feminino na cidade. Essa uma das propostas e compromissos dessa gestão. Não podemos deixar de lutar por isso, especialmente em relação ao handebol, que já fez tanta história aqui”, disse a secretária de Esporte e Lazer, Simone Monteiro.

A Secretaria Nacional de Alto Rendimento deve firmar mais parcerias com o município, como destacou o secretário Bruno Souza.

“Foi uma escolha muito difícil entre tantas cidades que temos no Brasil, mas São Gonçalo tem histórico no handebol feminino. Esse é o primeiro de outros convênios que nós queremos firmar com o prefeito nos próximos anos, com alinhamento direto com o governo federal. São Gonçalo tem um potencial esportivo gigantesco e a Secretaria de Alto Rendimento está antenada em todo esse potencial que a cidade pode reviver”, disse.