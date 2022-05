São Gonçalo terá novo local de vacinação contra a Covid-19 e gripe

O Partage Shopping será mais um ponto de vacinação contra a Covid-19 em São Gonçalo, para pessoas a partir de 18 anos, de segunda a sexta-feira, das 10h até às 16h.

O público-alvo da campanha da gripe também pode se vacinar no Partage Shopping. Atualmente são os profissionais da saúde, idosos com mais de 60 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias pós-parto), povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades e deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas.

São Gonçalo já possuía outros 13 pontos de vacinação espalhados pela cidade, também de segunda a sexta, porém de 08h às 17h. Aos sábados, somente a Clínica Gonçalense do Mutondo e a Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, vacinam das 8h às 12h. Todos os postos de saúde também estão aplicando a vacina da gripe.

Em comunicado, a Prefeitura ressalta que a dose de reforço também está sendo aplicada naqueles que têm mais de 18 anos e quatro meses de intervalo da segunda dose. A dose adicional dos imunossuprimidos é aplicada naqueles que têm mais de 28 dias de intervalo da segunda dose. O mesmo vale para a quarta dose, para quem já aplico há mais de quatro meses, para idosos a partir de 65 anos.

Vacinação infantil

A Secretaria de Saúde do município também destacou que continua a aplicação para crianças a partir de 5 anos. São 67 locais para a vacinação infantil entre 5 a 11 anos, funcionando de segunda a sexta, das 8h às 17h. A segunda dose do imunizante Pfizer para os adolescentes de 12 a 17 anos também está disponível.