São Gonçalo terá mais um ponto de testagem de covid-19 a partir deste sábado

Neste sábado (15), São Gonçalo ganha mais um ponto de testagem de Covid-19 no ginásio da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), em Trindade. O Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, em Lagoinha, também passa a atender aos sábados e domingos. Além desses espaços, haverá testagem na tenda da Praça do Zé Garoto e na Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo neste sábado. No domingo (16), o atendimento acontece na tenda do Zé Garoto e Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças.

Na próxima semana, a Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo não fará mais testes em todo o público. O local será exclusivo para a testagem de gestantes, já que a Maternidade Mário Niajar, em Alcântara, passou a fazer os exames só das gestantes internadas. O Centro de Triagem também não realiza mais os testes. O local está sendo usado para atendimento médico aos pacientes que testam positivo.

Os locais de testagem atendem por ordem de chegada, alguns com distribuição de senhas no início do atendimento e outros uma hora antes do encerramento para quem já estiver na fila. Mas, dependendo do número de pessoas à espera de atendimento, a distribuição de senhas poderá ser antecipada para que o expediente nas unidades seja encerrado até 17h.

Nesta quinta-feira (13), foram realizados 4.753 exames. Destes, 2.179 positivaram, o equivalente a 45,8%. No acumulado da semana, a cidade contabiliza 17.541 testes realizados até quinta-feira (13), sendo 7.768 positivos, tendo a média percentual de 44,28% da população com a doença. Vale ressaltar que a maioria positivada – 95% – está sem sintomas ou com sintomas leves, o que mostra a importância da vacinação.

As medidas sanitárias de cuidados pessoais também devem ser mantidas: distanciamento de um metro, uso de máscaras, higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel. Também é muito importante que os gonçalenses evitem aglomerações e nos locais de testagem – inclusive nas filas – mantenham a distância mínima de um metro, além de só sair de casa nos casos de necessidade.

Locais dos exames neste sábado (15):

. Tenda na Praça do Zé Garoto, das 8h às 17h;. Ginásio da Universo, Trindade, das 8h às 17h;. Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo, das 8h às 11h, com distribuição de senhas;. Hospital Franciscano, Lagoinha, das 8h às 17h, com distribuição de 500 senhas.

Locais dos exames neste domingo (16):

. Tenda na Praça do Zé Garoto, das 8h às 17h;. Hospital Franciscano, Lagoinha, das 8h às 17h, com distribuição de 500 senhas.