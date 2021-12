São Gonçalo terá leilão de veículos no dia 8

Os veículos apreendidos e removidos há mais de 60 dia, em São Gonçalo, estarão em um leilão que acontece no dia 8 de dezembro, a partir das 9h no site de leilões . Os veículos leiloados são automóveis que não foram reclamados pelos seus proprietários a contar da data do recolhimento.

Quem quiser fazer uma inspeção visual nos veículos a serem leiloados, poderão ir até o dia 7 de dezembro no horário das 8h às 11h e das 14h às 17h, na Rua Doutor Nilo Peçanha, 246, Centro, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Não haverá visitação no dia de realização do leilão.

Somente compradores residentes no Estado no Rio de Janeiro poderão participar do leilão. Serão Irão a leilão 61 lotes enquadrados na categoria conservados. Também serão leiloadas sucata inservível identificada e sucata inservível não identificada.



A estimativa do material a ser reciclado na categoria identificado é de aproximadamente 42.200 Kg (quarenta e dois mil e duzentos quilos) e a estimativa do material a ser reciclado não identificado é de aproximadamente 17.000 Kg (dezessete mil quilos).



O edital completo com todas as regras relativas a este leilão pode ser acessado através dos seguintes endereços eletrônicos:

www.focoleiloes.com.br

https://www.pmsg.rj.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/TRGD003_21-edital_de_leilao_corrigido.pdf

www.sergiorepresasleiloes.com.br/