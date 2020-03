São Gonçalo terá hospital de campanha no Colubandê

O Governo do Estado anunciou, nesta segunda-feira (30 de março), que irá montar um hospital de campanha em São Gonçalo, no bairro Colubandê, com prazo de inauguração até o dia 30 de abril. O terreno foi doado pela Prefeitura após visita técnica realizada no dia 19 deste mês, pelo prefeito José Luiz Nanci, que foi acompanhado pelo secretário municipal de Saúde, Jefferson Antunes, e equipe da Secretaria de Saúde do Estado.



“Estamos realizando todos os esforços possíveis para conter a propagação desta doença em nosso município. A Prefeitura está equipando três novas clínicas de atendimento emergencial para casos gripais e suspeitas de Coronavírus, além do Hospital Luiz Palmier, que está sendo preparado para ser uma unidade hospitalar de referência ainda esta semana”, ressaltou Nanci.







Durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, o governador Wilson Witzel anunciou que o hospital de campanha terá capacidade para 200 leitos. O terreno possui 20 mil metros quadrados e fica localizado na Avenida José Mendonça de Campos, 1410.