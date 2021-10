São Gonçalo terá feira de adoção de animais

No domingo, 24 de outubro, o município de São Gonçalo, no Jardim Partage Shopping, terá uma feira de adoção de animais, onde cães e gatos estarão disponíveis para quem tiver o sonho de levar pra casa um amigo de quatro patas. Quem quiser adotar um pet basta ir das 11h às 16h com identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista e assinar um termo de responsabilidade.

A iniciativa é da RJPET, uma subsecretaria que visa, além da realização de ações de incentivo à adoção, promover medidas de conscientização, dar suporte no controle, prevenção e erradicação de doenças, apoiar programas e projetos de defesa e bem-estar de animais, incentivando, ainda, sua posse responsável.

“Iniciamos nossas campanhas de adoção no Município do Rio de Janeiro e, desde então, contabilizamos cerca de 200 animais adotados. Levar as campanhas para o interior é fruto de um trabalho em parceria com as Prefeituras que, com certeza, dará muitos novos lares aos cães e gatos do nosso estado! A ideia é levar campanhas de adoção e conscientização a todos os 92 municípios”, explicou o secretário Estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz.