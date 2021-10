São Gonçalo terá evento com serviços para público LGBTI+

O público LGBTI+ terá um dia de serviços de assistência na cidade de São Gonçalo. A Secretaria de Assistência Social, através do Centro de Referência LGBTI+, vai realizar a quinta edição do projeto ‘Centro LGBTI+ Itinerante’, no dia 10 de novembro (quarta-feira), às 10h, no Centro Social da Trindade.

“O objetivo do projeto é levar os serviços da Assistência à População LGBTI+ que não tem acessibilidade aos atendimentos ou não têm ciência de sua existência”, disse o coordenador do Centro de Referência, Walace Ferreira. O Centro Social da Trindade fica na Rua Cidade Olinda, número 73, na Trindade.

A ação oferece orientação jurídica, atendimento social, inscrições no Cadastro Único, encaminhamento para acesso aos programas sociais do Governo Federal e certidões de nascimento, emissão de primeira e segunda via de CPF, solicitação de agendamento de RG, odontomóvel e orientações sobre os grupos de vivência e oficinas oferecidos no Centro de Referência LGBTI+.