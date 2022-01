São Gonçalo terá 12 pontos de testagem de covid-19 a partir desta terça-feira (11)

O teste para detectar o coronavírus será realizado em 12 locais da cidade nesta terça-feira (11). Com o avanço da doença na cidade em pessoas assintomáticas, a procura cresceu e o município realiza uma média de dois mil testes por dia. Vale lembrar que os locais atendem por ordem de chegada e com distribuição de senhas uma hora antes do encerramento para quem já estiver na fila.

São Gonçalo registra 125.680 casos confirmados de covid-19, dos quais 1.380 após as festas de fim de ano. A maioria das pessoas testadas – 95% – são assintomáticas ou com sintomas bem leves. Por isso, todos os moradores devem manter o distanciamento social, evitar aglomerações, usar máscaras e higienizar as mãos – sempre que possível – com água e sabão ou álcool em gel. Nos locais de testagem, inclusive nas filas, os gonçalenses devem manter a distância mínima de um metro.

A Semsa realizava, em dezembro de 2021, uma média diária de 120 testes por dia. Neste fim de semana, o número alcançou dois mil. Somente no último domingo, o Centro de Triagem do Zé Garoto realizou 786 atendimentos, dos quais 53% positivaram. Ao todo, só no início deste ano no Centro de Triagem, foram realizados 3.312 testes. Destes, 1.430 deram positivo, o equivalente a 43%. Com a média de dois mil testes por dia, tem estoque para mais 35 dias.

Locais dos exames nesta terça-feira (11):

Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto: diariamente, das 8h às 16h;

Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h;

Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo: terças e quintas, das 10h às 16h; e sábados, das 8h às 11h;

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina: segundas, terças e quintas, das 8h às 12h, com distribuição de senhas;

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa: quartas, quintas e sextas, das 8h às 16h, com distribuição de senhas;

Polo Sanitário Dr. Augusto Sena, Rio do Ouro: terças, quartas e sextas, das 13h às 16h;

Clínica da Criança (0 a 12 anos), segunda a sexta, das 8h às 16h, com distribuição de senhas;

O Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, Lagoinha, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, só para pessoas sintomáticas;

Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar: apenas para as gestantes e parturientes sintomáticas, de 8h às 16h;

PAM Coelho: segunda a sexta, das 8h às 16h

Ponto de apoio do Pronto Socorro Central, no Zé Garoto, de 8h às 16h;

UMPA de Nova Cidade, de 8h às 16h.

Tipos de exames:

Antígeno (swab) – realizado através de fluidos nasais e com identificação rápida (até 20 minutos)

RT-PCR (swab) – realizado através de fluidos nasais e, atualmente, padrão-ouro para diagnóstico laboratorial de covid-19 e entrega em sete dias.