São Gonçalo tem simulado de desocupação no Gradim

A Defesa Civil de São Gonçalo realizou a simulação de um deslocamento das pessoas em caso de desastres. O local escolhido foi o Gradim e a ação foi executada para lembrar o Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, comemorado no dia 13 de outubro.

A ação foi realizada simultaneamente na Rua Comendador Flores e na Rua Manoel Duarte. O objetivo foi destacar a importância da prevenção e a redução de danos humanos e materiais, diretamente provocados pela ocorrência de desastres naturais.

Às 10 horas, a sirene de alerta soou no Gradim, próximo à colônia de pescadores do bairro. Com o acionamento da sirene, os servidores e voluntários convocaram os moradores a se deslocar até uma tenda, montada em um campo de futebol na Rua Comendador Flores, onde eram orientados sobre o deslocamento para o ponto de apoio, a Escola Estadual Carlos Maia.