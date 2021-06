São Gonçalo tem Rio Poupa Tempo de volta

O secretário de Estado de Trabalho e Renda, Léo Vieira, anunciou que o posto do Rio Poupa Tempo de São Gonçalo poderá ser reaberto em até três meses. O deputado estadual Jalmir Junior (PRTB) compartilhou um vídeo so secretário dando a notícia.

“O Estado do Rio de Janeiro vai cumprir essa dívida que nós temos com o povo de São Gonçalo levando o Poupa Tempo de volta para essa cidade tão importante. Em dois meses, no máximo três, já estaremos reabrindo o Poupa Tempo”, afirmou Léo Vieira.

O deputado Jalmir Junior é suplente de Léo na Alerj e fez o pedido da reabertura da unidade. “Esse é um sonho que a gente tinha, de levar de volta esse grande projeto para São Gonçalo. Quando Léo assumiu a secretaria, o primeiro ofício que fiz na condição de deputado estadual foi solicitando a reabertura”, disse Jalmir.

No local são oferecidos diversos serviços do Governo do Estado, de forma a facilitar a vida do contribuinte. Em São Gonçalo, o Rio Poupa Tempo funcionava no Shopping São Gonçalo. Entretanto, não foi anunciado se o local será alterado.