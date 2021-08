São Gonçalo tem queda de 30% no roubo a pedestre

São Gonçalo registrou, em julho deste ano, uma redução de 27,56% de ocorrências relacionadas a roubo a pedestre em comparação ao mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP).



Em julho de 2021, foram 326 ocorrências de roubo a pedestre, 124 casos a menos do que o registrado no mesmo período no ano de 2020. A redução se deve ao policiamento ostensivo desenvolvido por agentes da Operação São Gonçalo Presente, ligada à Secretaria Municipal de Ordem Pública, nas principais vias do município.



São Gonçalo também registrou queda de roubo a pedestre entre os meses de abril e julho de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2020, foram registradas 1.619 ocorrências; neste ano, no mesmo intervalo de tempo, foram 1.266 casos, o que representa uma redução de 21,80%. Este período de queda já reflete a atuação do São Gonçalo Presente no município.



“A intenção do prefeito Capitão Nelson ao trazer os policiais da Operação São Gonçalo Presente ao município era, principalmente, devolver o direito de ir e vir dos gonçalenses. Os agentes têm como principais diretrizes a aproximação com a sociedade e a abordagem aos cidadãos em fundada suspeita. Com isso, demonstram à sociedade uma polícia atuante e comprometida com o bem estar do cidadão. Esses números refletem uma gestão da polícia eficiente, resultado de muito trabalho. O morador de São Gonçalo pode ter certeza que a gestão do prefeito Capitão Nelson transformará a cidade e trará de volta o orgulho em ser gonçalense”, afirmou o secretário de Ordem Pública, Major David Ricardo.



Nesta terça-feira (24), a Operação São Gonçalo Presente completa cinco meses de expansão, com 179 prisões registradas, sendo cumpridos 96 mandados de prisão e capturas de foragidos e 83 prisões em flagrante.



O planejamento das rondas é estruturado com as informações obtidas a partir da mancha criminal do município, com o objetivo de reduzir os índices de violência. As rondas são feitas nos pontos de atuação do programa, com uso de motos e viaturas, exclusivamente em áreas urbanas com grande movimentação. O patrulhamento também é realizado através de visitas diárias aos estabelecimentos comerciais, no horário das 5h às 23h.