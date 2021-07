São Gonçalo tem quase 70% da população com metade da imunização garantida

São Gonçalo já vacinou com a primeira dose de imunizantes contra o coronavírus 69,60% da população vacinável, um total de 592.952 pessoas dos 851.886 gonçalenses com mais de 18 anos. Estão imunizados, com a dose única da Janssen ou a segunda dose dos outros imunizantes, 22% do público-alvo. Os dados colocam São Gonçalo bem acima das médias nacional e estadual de vacinação.

A vacinação continua para todos os moradores da cidade com mais de 18 anos, hoje (24), em doze pontos, dois deles com drive thru, das 8h às 12h. A secretaria informa que há poucas doses para a primeira aplicação e, dependendo da procura, a vacinação pode ser suspensa. Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar comprovante de residência, carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Para a segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose em São Gonçalo. Os gonçalenses devem chegar até 11h30 nas unidades.

Locais de vacinação n

– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto

– Salão do Clube Mauá, Centro

– Umpa Nova Cidade

– Clínica Gonçalense do Mutondo

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

– Polo Sanitário Rio do Ouro (não tem Pfizer)

– PAM Coelho (não tem Pfizer)

– Cras Vista Alegre – PAM Neves

– Umpa Pacheco (não tem Pfizer)

– Estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus de Alcântara (não tem Pfizer)

Pontos com drive thru

– Campo do Clube Mauá, Centro

– Cras Vista Alegre