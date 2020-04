São Gonçalo tem mais uma morte confirmada por coronavírus

Em São Gonçalo, de acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade registrou o sétimo óbito em decorrência do novo Coronavírus (Covid-19), nesta quinta-feira (16). A vítima é uma mulher, 37 anos, moradora do Porto Novo. O óbito já estava sendo investigado pela Vigilância Epidemiológica do município.

Ao todo, São Gonçalo contabiliza 1882 casos suspeitos, 127 confirmados, 301 descartados e os seguintes óbitos: Mulher, 37 anos, Porto Novo; Homem, 77 anos, Santa Isabel; Homem, 60 anos, Porto Novo; Mulher, 58 anos, bairro Coelho; Homem, 62 anos, bairro Santa Izabel; Mulher, 74 anos, bairro Colubandê; Mulher, 83 anos, bairro Amendoeira.