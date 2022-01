São Gonçalo tem mais um dia de retirada de barricadas

A “saga contra as barricadas” continua em São Gonçalo. Nesta quinta-feira (20), nova ação foi realizada, desta vez na Comunidade do Menino de Deus, no Rocha, na qual cinco suspeitos foram presos. Ao longo das últimas semanas, operações, conjuntas entre Polícia Militar e Prefeitura Municipal, percorreram localidades como Lindo Parque, Jardim Catarina, Guaxindiba e Mutuapira.

Segundo informações do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo), obstruções foram removidas na Rua Paraguaçu, Rua José Guedes, Rua Moreira Façanha, Rua Mariano Garcia, Rua Antônio Guedes, Rua Guilhermina Maia, Rua Adolfo Saldanha e Rua Dr. Castro Farias, além da Rua Major Duque Estrada, uma das principais vias da região.

Durante a remoção das obstruções, cinco suspeitos de tráfico de drogas foram presos durante buscas realizadas pelos agentes. Com os acusados, os policiais apreenderam uma pistola calibre 40 mm, e, de acordo com contabilidade feita pela equipe que estava no local, 418 pedras de crack, 482 tabletes de maconha e 635 pinos de cocaína.

Para realizar a remoção das obstruções, o batalhão utilizou uma retroescavadeira e um caminhão. A ideia é retirar todo o tipo de entulho do local para que os bandidos não consigam recolocar as barricadas. Os presos e o material apreendido na ação foram encaminhados à 73ª DP (Neves), que é a central de flagrantes da região.

“Em relação às barricadas, o 7º Batalhão da Polícia Militar vem realizando operações diárias e o trabalho está sendo acompanhado pelo município, que está finalizando um planejamento detalhado, em parceria com Estado, para colocar em prática um plano de retirada definitiva dos obstáculos colocados pelos criminosos nas ruas”, afirmou a Prefeitura da cidade, em nota enviada à reportagem de A TRIBUNA.