São Gonçalo tem mais duas mortes pelo coronavírus

De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de São Gonçalo registrou mais dois óbitos em decorrência do novo Coronavírus (Covid-19), na manhã desta segunda-feira (20), chegando a dez no total. As vítimas são um homem, 73 anos, morador de Trindade, e outro homem, 74 anos, do Centro da cidade.

Ao todo, São Gonçalo contabiliza 2216 casos suspeitos, 138 confirmados, 306 descartados e os seguintes óbitos:

Homem, 73 anos, Trindade

Homem, 74 anos, Centro

Mulher, 81 anos, Neves

Mulher, 37 anos, Porto Novo

Homem, 77 anos, Santa Isabel

Homem, 60 anos, Porto Novo

Mulher, 58 anos, Coelho

Homem, 62 anos, Santa Isabel

Mulher, 74 anos, Colubandê

Mulher, 83 anos, Amendoeira.