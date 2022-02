São Gonçalo tem destaque de atletas no Jiu-jitsu

Uma parceria que vem produzindo resultados e recentemente rendeu o segundo lugar geral por equipes no campeonato Sul Americano de Jiu-Jitsu Olímpico, disputado na última semana, na Arena da Juventude, em Deodoro.

Os desafios não param e, no mês de abril, quatro atletas do projeto irão competir no Pan Kids de Jiu-Jitsu, que será realizado em julho, na California, Estados Unidos. São Gonçalo será representada por quatro atletas: Anna Amassa Pão, de 11 anos (campeã brasileira, sul americana e mundial), Ravi Belo, de 8 anos (Cavalo Doido), Renan Ottoni, de 15 anos (tricampeão do Pan Kids, nos EUA) e João Pedro Figueiredo, de 12 anos (campeão mundial em Abu Dhabi).

Em seus doze anos de atividades o projeto Vencedores em Cristo possui alunos de vários bairros da cidade, com 37 núcleos esportivos distribuídos pelo município, como Venda da Cruz, Guaxindiba, Jardim Catarina, Santa Luzia, Salgueiro, Portão do Rosa, Anaia, Santa Izabel e Quinta Dom Ricardo. De forma gratuita, alunos de 4 a 15 anos de idade, além do Jiu-Jitsu, aprendem disciplina e valores para a vida, que estarão com eles ainda que não sigam a carreira esportiva.

Em competições oficiais, os atletas do projeto competem pela equipe Icon Jiu-Jitsu Team. No Campeonato Sul Americano de Jiu-Jitsu Olímpico, 92 atletas do projeto, da categoria mirim à master 5, garantiram a segunda colocação geral por equipes.

O projeto Vencedores em Cristo, que tem apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de São Gonçalo (Semel), recebe inscrições de alunos em sua sede, de segunda a sexta-feira, entre 18h e 20h, no bairro Guaxindiba, na Rua Júlio de Castilho, Lote 22, Quadra 362. Os alunos são direcionados aos núcleos esportivos que sejam mais próximos de suas residências.