São Gonçalo tem cinco pontos de apoio para moradores após chuvas

A Prefeitura de São Gonçalo abriu mais dois pontos de apoio para prestar auxílio aos moradores de áreas afetadas pela forte chuva que caiu sobre o município na madrugada do último sábado (30). De forma preventiva, agora, além dos três pontos de apoio abertos, nos bairros do Jardim Catarina, na Escola Municipal Aida Vieira; no Salgueiro, na Quadra do Salgueiro, na Rua Capitão Antônio Franklin; na Palmeiras, na Escola Municipal Marcílio Dias, a cidade conta com o ponto na Escola Municipal Belarmino Ricardo Siqueira, no Luiz Caçador; e na Escola Municipal Deputado José Carlos Brandão Monteiro, no bairro Novo México.

O município começa a voltar ao seu estado de normalidade integrando secretarias e reorganização os bairros que foram afetados: Trindade, Porto Velho, Barro Vermelho, Jardim Catarina, Sacramento, Pita, Engenho Pequeno, Zumbi e Vista Alegre.

Na organização e manutenção das vias públicas, funcionários da Secretaria de Conservação realizam ações de limpeza, com auxílio de caminhões e retroescavadeiras, desobstruindo redes de esgoto e de águas pluviais. Equipes dos Departamentos de Conservação e Obras atuam nos bairros de Santa Izabel, Vista Alegre, Sacramento, Covanca, Boaçu, Coelho, Laranjal, Zumbi e outras regiões.

Serviços de orientação, alimentação, kits de higiene pessoal e contação de histórias às crianças têm sido realizados pela pasta nos abrigos.