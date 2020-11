São Gonçalo tem apenas 33,5% de moradias com ligação de esgoto

Raquel Morais

O Instituto Trata Brasil lançou uma cartilha para mostrar a importância do investimento em saneamento básico nas cidades no período das eleições municipais. A ideia é mostrar o cenário que envolve o abastecimento de água e o acesso à rede de esgoto em todo o país e importância dessas ligações para a sociedade. A cidade de São Gonçalo tem apenas 33,5% da população morando em residências com acesso à coleta de esgoto. Itaboraí também tem índice muito abaixo do desejado, com 34,7%.

Já em relação ao abastecimento de água o município de São Gonçalo tem 81,3% da população com esse acesso e Itaboraí tem 74,1% das pessoas.

“O intuito do Instituto Trata Brasil é fornecer informação simples e com qualidade para todos os candidatos aos pleitos municipais para ajudá-los com o planejamento do saneamento básico, uma vez que é de responsabilidade deles, sejam prefeitos ou vereadores. Nós temos uma noção equivocada de que as empresas operadoras são as únicas responsáveis pelo saneamento básico e esquecemos de olhar para dentro do executivo e legislativo municipal. Ambos os poderes têm um papel fundamental na ampliação dos serviços de saneamento em uma cidade, e só a partir disso, vamos alcançar a universalização no Brasil”, contou o presidente executivo, Édison Carlos.

O serviço de abastecimento de água e a coleta de esgoto, com o tratamento adequado, estão diretamente ligados à qualidade de vida da população. Isso impacta em outras áreas como a a saúde e até redução da mortalidade. Além disso outras melhorias agregam valor como a valorização do turismo, mercado imobiliário aquecido e melhora para o meio ambiente, com a despoluição de ruis e preservação hídrica.

De acordo com o Trata Brasil, a cartilha tem relevância para recomendar aos futuros prefeitos e vereadores a melhoria do saneamento em seus municípios. Ainda segundo o instituto, deverá ser feita a definição de metas e elaboração e revisão do Plano de Saneamento Básico para alcance da universalização para os serviços de abastecimento de água (99% da população) e esgotamento sanitário (90% da população), as quais deverão ser alcançadas até 31 de dezembro de 2033.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Gonçalo informou que conta com um Plano de Saneamento Básico desde 2015 e atua com objetivos, metas e soluções graduais para a resolução da situação. Nos últimos anos, a Prefeitura está construindo rede de esgoto, abastecimento de água e drenagem em bairros como Jardim Bom Retiro, Guaxindiba, Santa Luzia, Laranjal, Tribobó, Jardim Miriambi e Arsenal. Paralelo a isto, o Governo Estadual realiza na cidade as obras do Sistema de Esgotamento Sanitário do Alcântara do Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara (PSAM).No cronograma do projeto estão obras de rede de esgoto nos bairros: Trindade, Itaúna, Luiz Caçador, Bacia do Colubandê e Alcântara.

A Cedae informou que em São Gonçalo, a companhia realizou em 2020 o assentamento de mais de 5.200 metros de rede distribuidora de água, sendo mais de 1.300 metros no bairro Antonina e outros 3.900 metros no bairro Arrastão. As intervenções estão em fase final e devem entrar em operação até o fim deste mês de novembro. Além das obras realizadas pela companhia, outras ações como o Sistema de Esgotamento de Alcântara – em execução pela Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) – também ampliarão o atendimento da região. Já em Itaboraí a concessionária está realizando obra de ampliação da Estação de Tratamento de Água de Porto das Caixas, que irá proporcionar um aumento de 70 litros por segundo na vazão da ETA, passando sua capacidade de tratamento para 330 litros por segundo. As obras devem ser concluídas até o fim deste ano, e beneficiarão o bairro Reta Velha e adjacências.

Dados Nacionais – O Trata Brasil estimou também que o investimento necessário entre R$ 400 bilhões a R$ 600 bilhões para universalizar água e esgotamento sanitário no Brasil nos próximos 20 anos. O Instituto Trata Brasil mostra que ao ofertar os serviços para todos, o país geraria mais de R$ 1,1 trilhão de benefícios econômicos-sociais.