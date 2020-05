São Gonçalo tem uma das maiores taxa de letalidade do estado e Itaboraí registra a 50ª morte por coronavírus

O município de São Gonçalo, que registrou mais 15 óbitos em decorrência do novo Coronavírus (Covid-19), nesta terça-feira (19), chegando a 105 no total e com 748 casos confirmados é o que tem uma das taxas de letalidade mais alta do estado, com 14.03%.

A vítima desta vez foi a mais jovem até o momento, um menino de 5 anos, morador do Mutondo, faleceu no Hospital Estadual Alberto Torres. Ele já lutava contra uma doença preexistente (meningite). Ao todo, a cidade contabiliza 5728 casos suspeitos, 748 confirmados, 565 descartados, 118 curados, 105 óbitos confirmados e 36 óbitos em investigação.

Em Itaboraí, entre o sábado (16) e a segunda-feira (18), o município registrou um salto de oito óbitos por Covid-19 de diferença, comparando aos números divulgados. No dia 16, a cidade contabilizava 38 mortes, já na segunda-feira (18) os casos chegaram a 50. Os dados foram divulgados pelo setor de Vigilância Epidemiológica de Itaboraí, junto com um panorama completo dos óbitos confirmados até então no município.

