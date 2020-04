São Gonçalo tem 1420 casos suspeitos de Covid-19

Em São Gonçalo, de acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados, até as 18h de desta sexta-feira (9), 52 casos confirmados pelo novo Coronavírus (Covid-19). Diferente do número do Estado onde consta 31, segundo a Prefeitura, por questão da atualização das informações enviadas. Ao todo, São Gonçalo contabiliza 1709 casos notificados, sendo 1420 suspeitos e outros 237 já descartados. O município também registra três óbitos em decorrência do Covid-19.



Os casos confirmados estão nos seguintes bairros: Almerinda (2), Amendoeira (2), Barro Vermelho (1), Boa Vista (1), Boaçu (1), Califórnia (1), Brasilândia (1), Centro (1), Coelho (2), Colubandê (3), Covanca (1), Galo Branco (2), Gradim (1), Itauna (2), Lindo Parque (1), Luiz Caçador (1), Mutondo (4), Mutua (1), Nova Cidade (1), Paraíso (1), Porto da Madama (2), Porto Novo (2), Porto Velho (1), Rio do Ouro (1), Rocha (2), Sacramento (1), Santa Catarina (1), Santa Isabel (2), Santa Luzia (1), Tribobó (1), Zé Garoto (1) , Portão do Rosa (1), Trindade(3), Jardim Catarina (1), Neves(1) e Joquei(1).

MAIS 250 CASOS NO RIO

Segundo boletim da SES, até esta quinta-feira (09), há 2.216 casos confirmados e 122 óbitos por coronavírus (Covid-19) no Estado do Rio. Há ainda 98 óbitos em investigação.

A SES confirmou nesta quinta-feira mais dezesseis óbitos por coronavírus no estado, totalizando 122. As vítimas são: um homem de 65 anos; de Macaé; uma mulher de 39 anos; de Niterói, dois Homens, um de 89 anos e outro de 81 ambos também de Niterói, cinco homens nas idades de 56, 71, 81, 82, 86, e quatro mulheres nas idades 69, 71, 72, todos do Rio de Janeiro; uma mulher de 67 anos; de São João de Meriti e dois homens nas idades de 62 e 76 anos de Volta Redonda.

Os óbitos dos 70 homens e 52 mulheres foram registrados nos seguintes municípios: Rio de Janeiro – 82, Duque de Caxias – oito, Niterói – cinco, Volta Redonda – quatro, Belford Roxo – três, São Gonçalo – três, São João de Meriti – dois, Iguaba Grande – dois, Itaboraí – dois, Nova Iguaçu – dois, Rio Bonito – dois, Arraial do Cabo – um, Macaé – um, Maricá – um, Mesquita – um, Miguel Pereira – um, Petrópolis – um e Rio das Ostras – um.

Já os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira: Rio de Janeiro – 1.633, Niterói – 117, Volta Redonda – 63, Nova Iguaçu – 57, Duque de Caxias – 48, São Gonçalo – 31,

Belford Roxo – 28, São João de Meriti – 23, Petrópolis – 22, Itaboraí – 20, Mesquita – 19, Nova Friburgo – 13, Maricá – 12, Nilópolis – 12, Magé – nove, Barra Mansa – oito, Queimados – sete,

Teresópolis – sete, Itaguaí – seis, Macaé – seis, Resende – cinco, Angra dos Reis – quatro, Cabo Frio – quatro, Campos dos Goytacazes – quatro, Araruama – três, Barra do Piraí – três, Casimiro de Abreu – três, Guapimirim – três, Iguaba Grande – três, Japeri – três, Paraíba do Sul – três, Rio Bonito – três, Rio das Ostras – três, São Pedro da Aldeia – três, Seropédica – três, Bom Jardim – dois, Itaperuna – dois, Mangaratiba – dois, Paty do Alferes – dois, Quatis – dois, Valença – dois, Arraial do Cabo – um, Cantagalo – um, Miguel Pereira – um, Paraty – um, Porciúncula – um, Porto Real – um, Rio das Flores – um, São João da Barra – um, Sapucaia – um, Sumidouro – um, Tanguá – um, Três Rios – um e município de residência em investigação – 1.