São Gonçalo segue vacinação contra Covid-19 neste sábado

A vacinação contra o coronavírus continua em São Gonçalo para os moradores com mais de 18 anos. O público pode procurar doze pontos de vacinação neste sábado (7), das 8h às 12h. A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo também imuniza, com a segunda dose, os moradores que já tomaram as vacinas Coronavac e Astrazeneca.

Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar comprovante de residência, carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Para a segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose em São Gonçalo. Os gonçalenses devem chegar até 11h30 nas unidades.

As grávidas que tomaram o imunizante Astrazeneca vão receber a segunda dose da Pfizer ou Coronavac. Vale lembrar que só as grávidas, puérperas e lactantes têm exclusividade para tomar a vacina da Pfizer. Pessoas com comorbidades, doenças neurológicas crônicas e deficiência permanente também podem tomar esta vacina, segundo o informe técnico do Governo do Estado. No entanto, não há exclusividade, já que estes grupos podem ser vacinados com outras vacinas. Para ter escolha do imunizante, o gonçalense deve ter um laudo médico indicando a aplicação da vacina escolhida e os motivos.