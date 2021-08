São Gonçalo segue próximo de 20 mortes diárias pela Covid-19

A cidade de São Gonçalo mantém uma média de mortes próximo a de 20 óbitos por dia. De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de São Gonçalo confirmou 17 óbitos em decorrência do novo coronavírus (covid-19) neste sábado (7), chegando a 3.123 no total. As mortes ocorreram entre os dias 20 de maio de 2020 e 2 de agosto de 2021

Até o momento, São Gonçalo contabiliza 110.471 casos confirmados, 107.003 curados, 48 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, 297 em quarentena domiciliar, 41 óbitos em investigação e 3.123 óbitos confirmados.

No etanto, o governo municipal pondera que os óbitos lançados no boletim são de datas retroativas, devido ao processo de investigação feito pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, com base nos resultados dos testes realizados pelos pacientes.