São Gonçalo segue com vacinação suspensa

A vacinação de primeira dose em São Gonçalo está suspensa devido a falta de doses. O município aguarda o envio de uma nova remessa, que não tem previsão, para continuar vacinando a população. A cidade está aplicando somente a segunda dose da Astrazeneca em dez locais das 8h às 17h. As Clínicas Gonçalense do Mutondo e Dr. Zerbini, no Mutondo, imunizam as pessoas até 21h.

Para a aplicação da segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose em São Gonçalo. Todos os pontos de atendimento estarão funcionando para a segunda dose, exceto o drive do Centro de Tradições Nordestinas.

Locais de vacinação nesta quarta-feira

– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto, das 8h às 17h

– Salão do Clube Mauá, Centro, das 8h às 17h

– Umpa Nova Cidade, das 8h às 17h

– Clínica Gonçalense do Mutondo, das 8h às 21h

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara, das 8h às 17h

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal, das 8h às 21h

– Polo Sanitário Rio do Ouro, das 8h às 17h

– PAM Coelho, das 8h às 17h

– Cras Vista Alegre, das 8h às 17h

– PAM Neves, das 8h às 17h

– Umpa Pacheco, das 8h às 17h

– Estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus de Alcântara, das 8h às 17h

Pontos com drive thru

– Campo do Clube Mauá, Centro, das 8h às 17h

– Cras Vista Alegre, das 8h às 17h