São Gonçalo segue com vacinação após receber novas doses no sábado (14)

A cidade de São Gonçalo recebeu, no sábado (14), mais 46.990 doses da vacina contra a covid e pode continuar imunização de quem tem mais de 18 anos. Além disso, o município também aplica a segunda dose das vacinas Coronavac e Astrazeneca. A partir de terça-feira (17), a Secretaria inicia a imunização (segunda dose) com a Pfizer. Dos imunizantes recebidos, 11.900 doses foram da Coronavac, 15.080 doses eram de Astrazeneca e as outras 20.010 doses foram da Pfizer.

Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar comprovante de residência, carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Para a segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose em São Gonçalo.

A cidade conta com doze pontos de vacinação, um com drive thru. Dez locais vacinam de segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 17 horas. As clínicas gonçalenses do Mutondo e Dr. Zerbini, no Arsenal, atendem das 8 às 21 horas.

Vacinação de grávidas

As grávidas que receberam a vacina da Astrazeneca vão receber a segunda dose da Pfizer ou Coronavac. A Secretaria Municipal de Saúde salienta que apenas as grávidas, puérperas e lactantes têm exclusividade para tomar a vacina da Pfizer. Pessoas com comorbidades, doenças neurológicas crônicas e deficiência permanente também podem tomar tal vacina, de acordo com o informe técnico do Governo do Estado. No entanto, não existe exclusividade pelo fato destes estes grupos poderem ser vacinados com outros imunizante. Para poder escolher a marca, a pessoa deve ter um laudo médico indicando a aplicação da vacina escolhida e os motivos.