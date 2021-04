São Gonçalo segue com sanitização pela cidade

São Gonçalo segue sanitizando toda a cidade e prédios públicos para conter o avanço da covid-19 na cidade. A Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo conta com dois tipos de equipamentos usados para desinfectar os ambientes – as motofogs e a motobomba. No entanto, os dois usam o quaternário de amônia de 5ª geração para a limpeza dos espaços.

Os bairros, prédios públicos e o Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo recebem sanitização toda semana. O quaternário de amônia tem a função desinfectante contra fungos, bactérias e vírus. A aplicação do produto rompe a cápsula do coronavírus e o elimina do ambiente, reduzindo o contágio entre a população.

O trabalho é feito pela Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo, que define os bairros para a sanitização através das informações repassadas pelo setor de Vigilância Epidemiológica, que faz o levantamento de quais são os bairros com maior número de casos da doença.

Para eliminar o coronavírus nas unidades de saúde, hospitais e Centro de Tradições Nordestinas é usado o quaternário de amônia de 5ª geração diluído em água, que é aplicado por um veículo picape equipado com uma motobomba acoplada. As ruas são sanitizadas com o quaternário de amônia de 5ª geração diluído em glicerina.

Além da sanitização contra a proliferação do coronavírus, a Vigilância em Saúde Ambiental também pulveriza inseticida para matar o mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses dengue, zika e chikungunya nos bairros.

Para os dois trabalhos, são usadas as motofogs, que são monitoradas por GPS e acompanhadas em tempo real pela Secretaria Municipal de Saúde. A tecnologia permite identificar a que velocidade a moto está circulando, o exato momento em que o produto começa a ser liberado e a quantidade que é aplicada durante a operação.

Programação Sanitização

Segunda-feira (12): Várzea das Moças, Sacramento, Rocha, Novo México, Alcântara e Jardim Alcântara

Terça-feira (13): Maria Paula, Santa Izabel, Estrela do Norte, Raul Veiga e Vila Três

Quarta-feira (14): Boa Vista, Almerinda, São Miguel, Barro Vermelho e Fazenda dos Mineiros

Quinta-feira (15): Porto da Pedra, Amendoeira, Jardim Amendoeira, Zé Garoto, Centro, Santa Catarina e Salgueiro

Sexta-feira (16): Mangueira, Parada 40, Jardim Nova República, Marambaia, Vila Lage e Palmeiras

Programação do controle de arbovirose:

Segunda-feira (12): São Miguel, Neves e Porto do Rosa

Terça-feira (13): Zé Garoto, Centro, Venda da Cruz e Itaoca

Quarta-feira (14): Marambaia, Tenente Jardim, Morro do Castro e Mutuá

Quinta-feira (15): Monjolos, Largo da Ideia, Engenho Pequeno e Mutuaguaçu

Sexta-feira (16): Vista Alegre, Zumbi, Pita, Mutuapira e Cruzeiro do Sul.