São Gonçalo se manifesta após Anvisa sugerir suspenção da aplicação de Janssen para gestantes

Por usar a tecnologia de vetor adenoviral, a vacina Janssen, assim como a Astrazeneca, teve a suspensão da sua aplicação sugerida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Com isso, mulheres grávidas devem receber doses da Pfizer ou Coronavac. São Gonçalo se manifestou informando que as gestantes do município só estão sendo vacinadas com a Pfizer. Não houve aplicação da Janssen em gestantes.



Ainda de acordo com a cidade, a vacina Astrazeneca foi aplicada em 250 gestantes com comorbidades em abril, mas foi interrompida assim que houve a suspensão da Anvisa. Essas gestantes serão imunizadas com a segunda dose da Pfizer a partir do fim de julho.

Em nota a Anvisa informou que “apesar do baixo risco de ocorrência de trombose com trombocitopenia (TTS), que pode ocorrer em 0,1% a 0,5% do total de vacinados, há a necessidade de se instituir medidas para a identificação precoce de casos suspeitos e a intervenção oportuna para uma melhor evolução clínica”.

A Anvisa mantém a recomendação pela continuidade da vacinação com os imunizantes, uma vez que, até o momento, os benefícios das vacinas superam os riscos associados à infecção por Covid-19. Entretanto, no caso das gestantes, além da vacina, Oxford/AstraZeneca/Fiocruz, outras vacinas que utilizam vetor adenoviral, como a vacina Janssen, também não devem ser utilizadas.