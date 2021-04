São Gonçalo reúne maior número de denúncias de maus tratos contra os animais na Região Metropolitana

São Gonçalo está em segundo lugar como o município que mais teve denúncia de maus tratos contra os animais. A informação foi divulgada pelo Disque Denúncia, através do Programa Linha Verde, que montou um ranking sobre o crime no estado do Rio de Janeiro. Niterói está em 4º lugar e Itaboraí em 10º no ranking. Desde o início de 2021 foram registradas mais de 4.100 denúncias de crimes ambientais e mais de 2.090 desses são de crimes de maus tratos contra os animais. Os números foram divulgados para chamar atenção para o Abril Laranja, mês da prevenção contra a crueldade animal.

A cidade do Rio de Janeiro ficou em primeiro lugar na lista com 1070 seguida de São Gonçalo com 134, Nova Iguaçu com 128, Niterói que acumulou 103, Duque de Caxias com 87, São João de Meriti teve 78 denúncias, Belford Roxo ficou com 41, Angra dos Reis com 38, Nilópolis teve 37 e Itaboraí contabilizou 30.

Os animais que mais sofrem maus tratos são os cães, gatos e cavalos e os tipos de denúncias vão desde falta de alimentação até espancamento. Os maus tratos com os cães são em maioria relacionados a falta de alimentação, abandono, espancamento, animais presos e acorrentados. Já sobre os gatos as denúncias mais realizadas englobam falta de higiene nas residências, má alimentação, envenenamento e agressões com “pauladas”. E com os cavalos os maus tratos mais cometidos são exposição no tempo por várias horas além de serem usados para carregar peso.



De acordo com o Linha Verde em 2020 o programa recebeu 14.498 informações sobre crimes ambientais em todo o Estado, sendo que 6.272 apenas sobre maus tratos e, desde 2018, o programa já contabilizou aproximadamente 20 mil informações sobre o tema. O Linha Verde solicita a população que continue denunciando maus tratos contra animais e outros crimes contra o meio ambiente através dos telefones 03000 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253 1177, pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ” ou ainda por meio do site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.