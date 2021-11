São Gonçalo retoma vacinação na segunda-feira (29)

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo volta a vacinar contra o coronavírus, na próxima segunda-feira (29), em 12 pontos de vacinação, das 8h às 17h. E nas clínicas gonçalenses do Mutondo e Dr. Zerbini, no Arsenal, até as 21h. Todos os gonçalenses com mais de 12 anos podem se vacinar com a primeira e segunda dose, que está sendo aplicada com intervalo de 21 dias.

Para a segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose. Para a dose de reforço é necessário levar identidade e comprovante de segunda dose. Para a dose adicional dos imunossuprimidos, o comprovante da segunda dose aplicada, identidade e o comprovante/laudo da doença imunossupressora.

Locais de vacinação

– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto

– Salão do Clube Mauá, Centro

– Umpa Nova Cidade

– Clínica Gonçalense do Mutondo

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

– Polo Sanitário Rio do Ouro

– PAM Coelho

– Cras Vista Alegre

– PAM Neves

– Umpa Pacheco

– Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

– Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

– Clínica Municipal do Barro Vermelho

Ponto com drive thru

–

– Campo do Clube Mauá, Centro