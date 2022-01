São Gonçalo retoma vacinação contra covid-19 nesta segunda-feira

A vacinação contra o coronavírus de todos os gonçalenses com mais de 12 anos será retomada nesta segunda-feira (17). A vacinação de crianças entre 5 e 11 anos com comorbidades, deficiência permanente, indígenas e quilombolas terá início terça-feira (18).

A segunda dose do imunizante pode ser aplicada com intervalo de 21 dias. E a dose de reforço é aplicada naqueles que têm mais de 18 anos e quatro meses de intervalo da segunda dose. A orientação é que todos completem o seu esquema vacinal e continuem respeitando as medidas sanitárias devido ao aumento da transmissão da doença na cidade.

O imunizante da Janssen é para os gonçalenses com mais de 18 anos e que têm intervalo de mais de dois meses da dose única. A dose adicional dos imunossuprimidos é aplicada naqueles que têm mais de 28 dias de intervalo da segunda dose. E a dose de reforço para os que já tomaram a dose adicional há mais de quatro meses.

Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Os menores de 18 anos devem apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF, identidade e ir acompanhado de uma pessoa responsável com mais de 18 anos.

Para a segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose. Para a dose de reforço é necessário levar identidade e comprovante de segunda dose. Para a dose adicional e de reforço dos imunossuprimidos, o comprovante da segunda dose aplicada/dose adicional, identidade e o comprovante/laudo da doença imunossupressora, respectivamente.

Balanço – Desde o início da campanha, a cidade vacinou 744.002 pessoas com a primeira dose ou dose única. Destas, 22.255 receberam a vacina da Janssen. Ao todo, 638.366 pessoas foram imunizadas com a segunda dose. Com a dose de reforço estão vacinadas 191.656 pessoas.

Locais de vacinação para população a partir de 12 anos

– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto

– Salão do Clube Mauá, Centro

– Clínica Gonçalense do Mutondo

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

– Polo Sanitário Rio do Ouro

– PAM Coelho

– Cras Vista Alegre

– PAM Neves

– Umpa Pacheco

– Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

– Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

– Clínica Municipal do Barro Vermelho