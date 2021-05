São Gonçalo retoma segunda dose da CoronaVac nesta sexta

A aplicação da segunda dose da CoronaVac será retomada nesta sexta-feira (14), na cidade de São Gonçalo. Em comunicado, a administração municipal afirmou que retirou uma nova remessa da vacina Coronavac, na manhã desta quinta-feira (13). Ao todo, o município adquiriu apenas 23.660 doses. Por conta disso, serão vacinados com a segunda dose da vacina apenas as pessoas que receberam a primeira dose entre os dias 3 e 9 de abril.

De acordo com o comunicado, quem tomou a primeira dose entre os dias 3 e 6 de abril deve se vacinar nesta sexta-feira (14) e sábado (15). Já quem se vacinou entre os dias 7 e 9 de abril deve ir aos postos na segunda (17) e terça-feira (18). A vacinação ocorrerá nos 12 pontos de vacinação da cidade. As pessoas que receberam a primeira dose do imunizante após o dia 9 de abril devem aguardar nova remessa enviada pelo Ministério da Saúde.