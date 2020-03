São Gonçalo registra três casos de coronavírus

O município de São Gonçalo registrou os três primeiros casos confirmados de Coronavírus na cidade. A informação foi confirmada pela Prefeitura na manhã de hoje.

As vítimas são uma profissional de saúde que atua na rede de saúde da cidade do Rio de Janeiro, uma mulher que acabou de voltar de uma viagem aos EUA e seu namorado. Os três estão em isolamento domiciliar com acompanhamento da equipe de saúde do município.

As autoridades do município de São Gonçalo estão desde o início do ano de 2020 acompanhando a crescente do novo Coronavírus (Covid-19) no Brasil e no mundo. Visando conter o crescimento da doença em nosso país e criar uma barreira de contenção para os casos do vírus na cidade. Foram tomamos diversas medidas com a equipe da secretaria municipal de Saúde, para que a população não seja prejudicada.

Foi estabelecido um plano de contingência contra o novo Coronavírus para definir as ações, preparar para o monitoramento, controle e assistência a possíveis casos de infecção. O objetivo do plano é direcionar ações e procedimentos de responsabilidade para se antecipar a possíveis surtos que possam ocorrer.

Em apuração…