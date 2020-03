São Gonçalo registra mais dois casos de Coronavírus

De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, o município de São Gonçalo registrou, neste domingo (28), mais dois casos confirmados pelo novo Coronavírus. O primeiro é de um idoso de 60 anos, morador do bairro Califórnia. Ele está internado em um hospital particular na cidade.

O outro caso confirmado, através de testes, é de uma mulher de 35 anos, moradora de Guaxindiba, que está internada em um hospital particular de Niterói.

Até o momento 7 casos foram confirmados, 59 descartados e 542 suspeitos foram notificados e estão em investigação.