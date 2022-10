São Gonçalo receberá investimentos em mobilidade urbana verde

Cerca de 120 mil pessoas por dia serão beneficiadas, informa Governo do Estado

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado das Cidades, homologou, em fins de setembro, o processo de contratação do consórcio que tocará a elaboração do projeto executivo e execução das obras do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada), voltado à cidade de São Gonçalo. Isso permite que os trâmites formais para o início dos trabalhos nos canteiros entrem na reta final. Com um investimento orçado em R$ 262,1 milhões, o projeto – que faz parte do programa Pacto RJ – é, de acordo com o governo, o “maior investimento em infraestrutura, mobilidade e urbanismo dos últimos anos”, naquele município.

A administração estadual destaca ainda que o MUVI São Gonçalo foi elaborado para “priorizar e modernizar o transporte público coletivo e estimular o uso de bicicletas”. O projeto prevê a criação de um novo corredor viário, com pistas de BRS (Serviço de Ônibus Rápido, na sigla em inglês) e ciclovia, interligando o bairro de Neves a Guaxindiba, num trecho de 13,58 quilômetros do município, passando por bairros como Centro e Alcântara. “Ao longo do trajeto, serão 31 estações, beneficiando 120 mil passageiros por dia”, ressalta o governo.

O governador Cláudio Castro sublinhou que o projeto “é uma demanda antiga dos moradores de São Gonçalo”. “Estamos olhando para a mobilidade da cidade e para o conforto do trabalhador, que precisa se deslocar e não pode perder tanto tempo no trânsito”, disse.

No contexto do MUVI, a cidade receberá, também, uma séria de intervenções urbanísticas, através de praças, áreas de convívio e adequação dos espaços públicos, além de calçadas que, de acordo com o governo, “garantirão a valorização do solo urbano e deixarão a cidade mais bonita e organizada para atrair futuros investidores”. A previsão de conclusão é de um ano, após o início das obras.

O profissional autônomo Anderson Santos é ciclista e afirma que, atualmente, os motoristas não respeitam as sinalizações, em São Gonçalo. Ele ressalta que o trânsito é “muito perigoso”. “Não temos uma ciclovia para podermos nos locomover com segurança. É necessário pegar o caminho onde ficava a linha férrea, que corta a cidade, para se fazer uma. Estou aguardando para quando tudo estiver funcionando. Quero ver se vai dar certo”.