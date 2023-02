São Gonçalo recebe Taça das Comunidades

As inscrições para a primeira edição da Taça das Comunidades de São Gonçalo de Futebol Society, promovida pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg) e pela Secretaria de Esporte e Lazer, terminam na próxima segunda-feira (6).



O torneiro será realizado na categoria adulto (maiores de 18 anos). Ao todo, 32 times vão poder participar da competição e será formado um cadastro reserva para as equipes remanescentes.





As inscrições podem ser feitas na sede da Faesg, que fica no Embaixadores Social Clube (Rua Maria Fonseca, nº 60 – 2º piso – Camarão); ou pela internet, no site da Prefeitura de São Gonçalo através do link https://forms.gle/kTtxvjGJahhATDQEA.



No ato da inscrição, o técnico do time irá preencher uma ficha com as informações dos jogadores.

O planejamento é que jogos comecem no dia 5 de março, em locais que ainda serão divulgados.