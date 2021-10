São Gonçalo recebe reunião entre setores econômicos, prefeitura e Águas do Rio

Representantes do comércio e da indústria conheceram as metas e os investimentos da nova concessionária de água e esgoto

O Teatro Municipal de São Gonçalo recebeu ontem (20) um encontro realizado entre a empresa Águas do Rio, a Prefeitura Municipal e os principais representantes dos setores do comércio e da indústria da cidade. O evento, conduzido pelo prefeito Capitão Nelson, teve como objetivo apresentar a nova concessionária de água e esgoto que vai atuar no município a partir de 1º de novembro. A expectativa é que haja um investimento de R$ 776 milhões na cidade nos primeiros cinco anos e R$ 3,5 bilhões no tempo total da concessão.

Durante a solenidade, o prefeito apresentou o Plano Estratégico Novos Rumos e detalhou de que forma a administração local pretende investir o dinheiro no município. Foram abordadas as áreas de infraestrutura e saúde como as mais prioritárias, mas também discutiu de que forma a economia local pode voltar a crescer, favorecendo os setores do comércio e da indústria.

“O desenvolvimento passa, necessariamente, pelo saneamento básico. Tenho absoluta convicção de que o gonçalense já começa a voltar a ter orgulho de sua cidade. Com as parcerias firmadas com os governos estadual e federal, com os recursos do leilão da Cedae e com a chegada da Águas do Rio, poderemos transformar nossa São Gonçalo. Somente conseguimos avançar com união, muito trabalho e reconhecimento das ações que estamos desenvolvendo.”, finalizou Capitão Nelson.

O encontro também contou com as presenças dos secretários municipais de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, e de Desenvolvimento Econômico, Marcio Picanço, além do diretor superintendente da Águas do Rio, Sérgio Braga, e do diretor executivo, Rafael Fendrich, que vão atuar na regional Leste da companhia.

“Queremos levar saúde para a população, ajudar no desenvolvimento do município, gerar trabalho e renda para os moradores, promover a valorização imobiliária e contribuir para a preservação do meio ambiente.”, afirmou Sérgio Braga em sua apresentação sobre os programas sociais da concessionária Afluentes, voltado para o relacionamento com lideranças comunitárias, e Vem com a Gente, que faz atendimento itinerante.

Já Fendrich comentou que uma das prioridades da concessionária é regularizar o abastecimento de água para todos os gonçalenses. Para isso, a empresa também pretende investir em serviços que visam coibir as ligações clandestinas, popularmente conhecidas como “gatos”.

“Regularizar o abastecimento de água para população está entre as primeiras diretrizes da nossa gestão. De casa em casa, faremos o cadastramento, prospecção de novos clientes, eliminação de vazamentos e fraudes, inclusão de usuários na tarifa social, extensão de redes de água e esgoto, entre outras ações para a regularização dos serviços e com foco em reduzir as perdas. Desta forma, possibilitará a disponibilização de água para abastecer outros locais que hoje sofrem com a falta d’água.”, explicou Rafael Fendrich.

Capitão Nelson (o terceiro da direita para a esquerda) ao lado de representantes da Águas do Rio. Foto: Divulgação

O clima na cidade é de otimismo com a concessão. O empresário José Roberto Souza Araújo, dono de uma fábrica de assentos sanitários, participou do evento e conheceu melhor os projetos da concessionária no município.

“O evento foi maravilhoso. Eu já conhecia o trabalho da Aegea porque tenho uma casa na Região dos Lagos e o serviço de saneamento melhorou 100% com a chegada da empresa na região. Antes, estava desmotivado com São Gonçalo, mas agora sei que as coisas vão mudar. Estou motivado como empresário em continuar desenvolvendo no município. Eu acredito no trabalho da Águas do Rio e vocês chegaram na hora certa”, afirmou.

A concessionária segue realizando diversas reuniões com líderes comunitários e empresários de toda a área de concessão, que inclui 27 municípios fluminenses.