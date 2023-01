São Gonçalo recebe o projeto Sesc Verão

São Gonçalo receberá mais uma edição do Projeto Sesc Verão RJ 2023 com uma extensa agenda de atividades gratuitas a partir do sábado, dia 28 de janeiro e 12 de fevereiro, no bairro do Alcântara. Com a mensagem “O verão é para todos!”, o evento promove programação gratuita e acessível, que inclui shows de grandes artistas, torneios de diferentes modalidades esportivas, intervenções culturais e ações de assistência e saúde



“O Sesc Verão é um projeto que promove a qualidade de vida, incentiva as práticas esportivas e atividades físicas, estimula o turismo, fomenta a economia local e proporciona a todos nós, cidadãos fluminenses, alegria, bem-estar, cultura e muito lazer. É gratificante ver todo o envolvimento dos nossos sindicatos e prefeituras na realização desse projeto tão grandioso e que cria, anualmente, memórias afetivas em todas as cidades pelas quais passa”, comemora o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.



Entre os destaques estão torneios e clínicas com atletas renomados do esporte, como Mauro Galvão, Leandro Ávila, Nélio, Athirson, Jean e Reinaldo, do Beach Soccer; e o atleta olímpico Hugo Hoyama, do Tênis de Mesa, além de shows com os grupos Bom Gosto e Sambaí.

Sempre a partir da 10h, a programação do Sesc Verão São Gonçalo vai contar com shows de artistas conhecidos nacionalmente e talentos locais, oficinas com ídolos do esporte, arenas esportivas, pista de skate, exposição de pipas e cataventos, oficinas de brinquedos com materiais reaproveitados e de viseira, bandana e ecobag, jogos como frescobol e futmesa, aulão de ritmos, gincanas, entre muitas outras atrações.

Neste sábado (28), a programação musical vai ficar por conta do grupo Bom Gosto, que promete colocar todo mundo para sambar a partir das 20h. E, no domingo, quem agita os gonçalenses é o grupo Sambaí, às 16h.

Durante os seis dias do evento, a Prefeitura de São Gonçalo, através das secretarias de Saúde, Assistência Social, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer e a Fundação de Artes, Esporte e Lazer, vai oferecer dezenas de serviços no local, como auriculoterapia, acupuntura, odontomóvel com flúor, orientação jurídica, isenção para certidão de nascimento/casamento e 2 via do RG, apresentação de companhias de dança e circo, aulas de ginástica, muay thai, zumba, funcional, balé, entre outras atividades.



Confira a programação em São Gonçalo (Bairro do Alcântara):



Lazer

OFICINAS ESPORTIVA



28 e 29/01 | 10h às 17h

Oficinas com Mini Esportes (Tênis, Vôlei, Frescobol, Futebol de Areia, Rugbi de Areia, Peteca, Manbol, Futevôlei, Handebol de Areia e Tênis de Mesa).



CLINICA BEACH SOCER

28/01 | 10h às 12h

Clínica de Beach Soccer e jogo exibição com ex-atletas renomados no cenário nacional. Mauro Galvão, Leandro Ávila, Nélio, Athirson, Jean, Reinaldo e outros.



SKATE

28 e 29/01 | 10h às 17h

Pista de Skate tamanho Largura: 5,50m x Comprimento: 8 m, disponível para a prática e também para as primeiras noções da modalidade.



INTERVENÇÃO ARTISTICA – BOLHA DE SABÃO



29/01 | 14h às 17h

Intervenção artística e recreativa, utilizando como ferramenta principal de entretenimento um sucesso de público envolvendo crianças, jovens e adultos numa brincadeira intergeracional.



CLÍNICA DE TENIS DE MESA

29/01 | 10h às 12h



Clínica de Tênis de Mesa com o Atleta Olímpico Hugo Hoyama, excelente oportunidade para estar ao lado de um dos maiores expoentes do Tênis de Mesa na América Latina.



DJ

29/01 | 10h às 17h

Durante as atividades teremos a apresentação de DJ, que ficará encarregado de dar aquele clima festivo ao evento, como também passar



Outras ações de entretenimento



ESPAÇO KIDS

28 e 29/01 | 10h às 17h

Espaço todo dedicado para crianças de até 8 anos com diversos brinquedos e ativação de monitores capacitados.



CULTURA



SHOW BOM GOSTO

28/01 | 20h

O grupo Bom Gosto, destaque no cenário do samba na última década, apresenta seu repertório, que inclui clássicos do samba e da música popular brasileira.



SHOW SAMBAÍ

29/01 | 16h

Compondo a programação do Sesc Verão, o grupo Sambaí, destaque no cenário do samba na região de São Gonçalo e Niterói, apresenta seu repertório original e diverso.



PONTO DE LEITURA

28 e 29/01 | 10h às 17h

Espaço ambientado e destinado para a leitura de publicações existentes no acervo literário das bibliotecas SESC.

MOSTRA DE TEATRO DE LAMBE-LAMBE



29/01 | 10h às 17h

Espetáculo de curta duração apresentado para um espectador por vez, o teatro de Lambe-lambe é mágico e encanta o público, com o delicado trabalho de teatro de bonecos em caixas que se transformam em Mini Palcos de Espetáculos.



ASSISTÊNCIA



FEIRA DE EMPREENDEDORES



28 e 29/01 | 10h às 17h

Será realizada uma Feira de empreendedores, com oferta de produtos artesanais, voltada para a região.



CAMPANHA TRANÇA NO VERÃO

28 e 29/01 | 10h às 17h

Local ambientado onde as alunas do “Curso de Tranças” proporcionarão aos clientes a oportunidade de saírem do SESC Verão com um novo visual.

GUARDA ROUPA SOLIDÁRIO

28 e 29/01 | 10h às 17h

Projeto que oportuniza a doação de roupas em boas condições de uso.

SAÚDE

ESPAÇO ZEN – MASSOTERAPIA E SHIATSU

28 e 29/01 | 10h às 17h

Espaço voltado ao relaxamento e bem-estar através da massoterapia e shiatsu.

MESA CLÍNICA DE ORIENTAÇÕES EM SAÚDE

28 e 29/01 | 10h às 17h

Espaço destinado para orientações relativas aos cuidados com a saúde no verão.

INTERVENÇÃO ARTÍSTICA – “CUIDADOS COM A SAÚDE NO VERÃO”

28 e 29/01 | 10h às 17h

Intervenção artística itinerante que visa abordar ao público de forma lúdica e bem humorada sobre os cuidados com a saúde no verão.

EXPOSIÇÃO “PINDA CHINESA – AROMA, EQUILÍBRIO E BEM ESTAR”

28 e 29/01 | 10h às 17h

Exposição interativa que visa promover o conhecimento sobre as Pindas – técnica chinesa conhecida também como banho aromático e relaxante a base de ervas e aromas elaborada a partir de tecidos aplicados no corpo que induz ao relaxamento e redução dos níveis de estresse nocivo.



EXPOSIÇÃO IMERSIVA “SAÚDE, PRÁTICAS INTEGRATIVAS E BEM ESTAR”

28 e 29/01 | 10h às 17h

Espaço de “experimentação e vivência” com informações sobre práticas integrativas complementares em saúde, utilizando dispositivos expositivos capazes de criar um diálogo/reflexão sobre “saúde, práticas integrativas e bem estar”

ESPAÇO SAÚDE BUCAL

28 e 29/01 | 10h às 15h

Teremos um inflável (Bocão), destinado à orientações em Saúde Bucal, no verão de forma interativa e lúdica.



EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOB MEDIDA

28 e 29/01 | 10h às 17h

Atividade que incentiva ao autocuidado utilizando uma balança multifuncional que coleta informações do estado físico e de saúde dos participantes, de forma individual, aferindo de maneira autônoma peso, altura, pressão arterial e batimentos cardíacos com a impressão dos resultados.



EDUCAÇÃO

EXPOSIÇÕES INTERATIVAS

28 e 29/01 | 10h às 17h

As Exposições Interativas consistem nas atividades: “Combate de mini robôs” e “Mundo da Impressão 3D”.



UNIVERSO DA ROBÓTICA

28 e 29/01 | 10h às 17h

Serão mostrados diversos projetos interativos utilizando várias tecnologias que são utilizadas na educação tecnológica de jovens.

EXPOSIÇÃO DE PIPAS E CATAVENTOS

29/01 | 10h às 17h

FABULOSOS BONECOS

28/01 | 10h às 17h

A apresentação possibilita ao participante o exercício da transformação de materiais que seriam descartados em bonecos, brinquedos, instrumentos, entre outros . Além de promover a inspiradora tarefa de criar/recriar com as mãos, culmina em um momento onde os participantes poderão ouvir fábulas com diversos elementos recicláveis e se divertirem.



EXPOSIÇÃO DE INSETOS

28 e 29/01 | 10h às 17h

A exposição de insetos tem como objetivo conscientizar o público sobre a importância da sustentabilidade no cotidiano