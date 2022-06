São Gonçalo recebe ações sociais de combate às drogas

Uma das principais reivindicações das forças de segurança para se combater o tráfico de drogas é a realização de ações de cunho social. Até a próxima sexta-feira (24), a cidade de São Gonçalo receberá a Semana de prevenção ás Drogas. Serão realizadas atividades com o objetivo de conscientizar a população sobre as causas do uso de drogas e oferecer assistência gratuita aos dependentes.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Prevenção ao Álcool e Drogas (Sempad). As atividades serão iniciadas nesta segunda-feira (20) com palestras do 1° Fórum Gonçalense das Comunidades Terapêuticas, com inscrições para cursos e assistência jurídica gratuita, no auditório da OAB

Já amanhã (22), o Secretário Wanderson Dias convidou autoridades locais e instituições parceiras para a apresentação do Coral da Cristalândia, no Teatro Municipal, a partir das 18h. Na sexta, os agentes encerram a semana de atividades com uma ação social integrada, no Shopping Partage, à partir das 10h, seguindo até às 14h.

Foto: Divulgação/Sempad

As ações terão apoio do grupo dos Alcoólicos Anônimos (AA), Narcóticos Anônimos (NA), das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, a Pastoral da Sobriedade, Cedae, Lei Seca, do Governo do Estado através do projeto RJ Para Todos, Lei Seca e outros.

“Pensamos em uma semana inteira de ações educativas, de conscientização e iniciativas que venham acolher e trazer resultados aos que sofrem com qualquer tipo de dependência nas drogas lícitas ou ilícitas. A secretaria também realiza semanalmente um trabalho de abordagem e fiscalização na cidade para evitar a formação de cracolândias, visto que parte da população nesta situação de dependência, são moradores de rua”, esclareceu o secretário Wanderson Dias. O Dia Internacional de Combate às Drogas é comemorado no dia 26 de junho.