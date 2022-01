São Gonçalo realiza treinamento para o SAMU

Vinte profissionais que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) de São Gonçalo realizaram um treinamento para aprimorar as técnicas usadas durante os atendimentos, na manhã desta quinta-feira (20), na Base Descentralizada SAMU SG, no Centro.

A equipe de socorristas é composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores. Durante a prática, foram ministrados treinamento em urgência e emergência para atendimento, além de simulações de diversos tipos de assistência.

O SAMU 192 de São Gonçalo é o único da Região Metropolitana que possui uma maca bariátrica que transporta pacientes que sofrem de obesidade e necessitam de um transporte adequado. As unidades móveis da cidade também são equipadas com uma incubadora, que proporciona ao bebê recém-nascido um ambiente que controla os fluxos de ar, umidade e temperatura.

Durante a pandemia, as equipes estão realizando transferências de pacientes graves já positivados. Os profissionais de saúde também atendem a casos clínicos como falta de ar, convulsões, AVC, desmaios, pacientes psiquiátricos, além de ocorrências em vias públicas.

Atualmente, o SAMU conta com nove viaturas, sendo cinco delas disponíveis na base do Centro, duas na Upa do Pacheco, uma no Posto de Atendimento Médico (PAM) Neves e uma na Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal.