São Gonçalo realiza sanitização pela cidade

São Gonçalo mantém a sanitização nos bairros e órgãos públicos na cidade nesta semana. A ação é uma das medidas para evitar a contaminação pelo coronavírus entre a população. Nesta semana 29 bairros serão visitados pelas equipes da Vigilância em Saúde Ambiental em suas motofogs, que liberam o quaternário de amônia de 5ª geração diluído em glicerina e tem a mesma eficácia e tecnologia usada na China. A aplicação do produto rompe a cápsula do coronavírus e o elimina do ambiente.

A cidade também segue com a vacinação da população e faz testagem para isolar aqueles que estão contaminados ou com suspeita da doença. Com as ações, o município vem diminuindo o número de internações – tanto em enfermarias quanto em Centro de Tratamento Intensivo (CTI), número de casos e óbitos. A sanitização acontece em todos os dias úteis da semana e também atende os órgãos públicos. A agenda pode sofrer alteração devido ao tempo chuvoso e outras condicionantes, mas os locais são colocados na agenda na semana seguinte.

Nesta semana, os bairros Paraíso, Amendoeira, Jardim Amendoeira, Lindo Parque, Neves, Salgueiro, Patronato, Jardim Nova República, Rocha, Venda da Cruz, Palmeiras, Gradim, Jóquei, Estrela do Norte, Tenente Jardim, Morro do Castro, Itaúna, Porto da Madama, Vila Candoza, São Miguel, Engenho Pequeno, Porto do Rosa, Porto Velho, Coelho, Zé Garoto, Centro, Zumbi, Pita e Itaoca.

Programação Sanitização:

Segunda-feira (5): Paraíso, Amendoeira, Jardim Amendoeira, Lindo Parque, Neves e Salgueiro

Terça-feira (6): Patronato, Jardim Nova República, Rocha, Venda da Cruz e Palmeiras

Quarta-feira (7): Gradim, Jóquei, Estrela do Norte, Tenente Jardim, Morro do Castro e Itaúna

Quinta-feira (8): Porto da Madama, Vila Candoza, São Miguel, Engenho Pequeno e Porto do Rosa

Sexta-feira (9): Porto Velho, Coelho, Zé Garoto, Centro, Zumbi, Pita, Itaoca