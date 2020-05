São Gonçalo realiza sanitização de ruas contra coronavírus

Na quinta-feira (30) vários bairros de São Gonçalo receberam a desinfecção em mais um trabalho para o combate ao coronavírus no município. Para a limpeza foi usado o quaternário de amônia de 5ª geração diluído em glicerina vegetal, mesma fórmula usada na China no combate à doença. Os bairros que foram agraciados pelas equipes foram:

Vila Três, Miriambi, Lagoinha, Coelho, Amendoeira, Engenho do Roçado, Várzea das Moças e Ipiíba. Ao todo mais de 30 bairros já foram sanitizados nesse um mês do serviço.

Os agentes estão espalhados em 22 motos adaptadas e o trabalho foi fiscalizado pela Vigilância Ambiental. De acordo com nota da Prefeitura de São Gonçalo a fiscalização é feita através de um sistema que consegue identificar, em tempo real, em quais ruas as equipes já efetuaram o serviço. A prioridade está sendo garantida aos bairros com maior número de casos notificados pela Vigilância Epidemiológica.

“Estamos fazendo a pulverização do produto nas ruas e bairros onde a incidência do coronavírus é mais alta. As motos têm duas velocidades. O deslocamento da base até o local da ação, a velocidade máxima é de 60 quilômetros. Quando o produto começa a ser liberado, a velocidade é de 10 a 15 quilômetros para que todos os locais possam ser atendidos. Outra vantagem é que a cada 5 segundos nós acompanhamos as informações e podemos ver a eficácia da ação”, completou Adaly Fortunato, diretor da Vigilância Ambiental.





Os trabalhadores que estão fazendo a desinfecção usam os equipamento de proteção individual (EPI) como por exemplo, máscara, luva e viseira. Na última quarta-feira (29) os bairros de Monjolos, Largo da Ideia, Pacheco, Barracão, Ieda, Eliane, Sacramento, Vila Candoza e Anaia foram higienizados, segundo informou a administração pública.

AEDES AEGYPTI

Além das 22 motos que estão combatendo a proliferação do coronavírus o município está contando também com 10 motos para o combate da proliferação do Aedes Aegypti, como a dengue, zika e chikungunya. Além disso conta com carros fumacê. Segundo informe o macacão utilizado por essas equipes é na cor azul, para diferenciar em relação a cor branca dos agentes que combatem o coronavírus. O tipo de produto e vazão aplicada também são diferentes no que se refere a Covid-19 e arboviroses.